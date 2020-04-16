Погода в Україні на сьогодні, 16 квітня 2020

16 квітня в Україні очікується мінлива хмарність по всій території країни і без опадів.

У західних областях прогнозується від 17 до 21°С тепла вдень, а вночі до 4-6°С.

На Півночі країни синоптики прогнозують вдень від 16 до 18°С тепла, а вночі – від 3 до 6°С.

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На Півдні вдень очікується від 16 до 18°С тепла, а вночі – від 3 до 5°С.

На Сході прогнозують від 11 до 14°С тепла. Вночі похолодає до 2-4°С.

У Києві очікується 16-18°С вдень і 4-6°С вночі.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.