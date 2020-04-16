PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 16 квітня (КАРТА)

16 квітня в Україні очікується мінлива хмарність по всій території країни і без опадів.

У західних областях прогнозується від 17 до 21°С тепла вдень, а вночі до 4-6°С.

На Півночі країни синоптики прогнозують вдень від 16 до 18°С тепла, а вночі – від 3 до 6°С.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

На Півдні вдень очікується від 16 до 18°С тепла, а вночі – від 3 до 5°С.

На Сході прогнозують від 11 до 14°С тепла. Вночі похолодає до 2-4°С.

У Києві очікується 16-18°С вдень і 4-6°С вночі.

Погода в Україні на сьогодні, 16 квітня 2020

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка