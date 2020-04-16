Страсна п’ятниця – це остання п’ятниця Великого посту. У цей день Ісуса Христа розіп’яли на Голгофі.
За церковними традиціями і народними прикметами, це день покаяння, молитви і роздумів над власним життям.
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Прикмети на Страсну п’ятницю
– З церковної служби на Страсну п’ятницю потрібно принести 12 свічок, які повинні повністю догоріти в будинку. Цей ритуал принесе благополуччя та здоров’я.
– Обручка, освячена у храмі, захищатиме від усіх хвороб і принесе удачу.
– За народним повір’ям, якщо в цей день людині привидиться щось страшне, треба тричі сказати: Да воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, щоб захиститися від нечистої сили.
– У Страсну п’ятницю не можна сміятися і радіти. Той, хто засміється цього дня, плакатиме весь рік.
– Існує повір’я, якщо у цей день випрати білизну і вивісити її сушитися, то на ній з’являться сліди крові.
– Розбите дзеркало у Страсну п’ятницю означатиме нещастя, безгрошів’я і погане здоров’я.
– Людина, яка повністю утримується від їжі і води весь день, буде знати за три дні час своєї смерті.
– Якщо в цей день небо зоряне – буде хороший урожай зернових, якщо весь день хмарно, хліб буде з бур’яном, тобто буде неврожай.
– Вважається, що спечений у цей день хліб ніколи не запліснявіє і зцілить від усіх хвороб. А спечена хрестова булочка буде захищати будинок від пожеж до наступної Великої п’ятниці.
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