Чистий четвер - привітання у листівках

Великий четвер – один із днів Страсного тижня або Седмиці.
У 2020 році Чистий четвер припадає на 16 квітня.
Головною традицією цього дня є купання. Також люди розпочинали перші приготування до великоднього столу.
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Факти ICTV публікують кращі листівки для привітання з Чистим четвергом, аби ви привітали своїх друзів та рідних.
Нещодавно Факти ICTV публікували відомі традиції і заборони у Страсний тиждень перед Великоднем.
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