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Факти / Lifestyle

Привітання з Чистим четвергом у листівках

Великий четвер – один із днів Страсного тижня або Седмиці.

У 2020 році Чистий четвер припадає на 16 квітня.

Головною традицією цього дня є купання. Також люди розпочинали перші приготування до великоднього столу.

Читайте: Чистий четвер 2020: дата, традиції та заборони

Факти ICTV публікують кращі листівки для привітання з Чистим четвергом, аби ви привітали своїх друзів та рідних.

Чистий четвер - привітання у листівках

Чистий четвер - привітання у листівках

Чистий четвер - привітання у листівках

Чистий четвер - привітання у листівках

Чистий четвер - привітання у листівках

Нещодавно Факти ICTV публікували відомі традиції і заборони у Страсний тиждень перед Великоднем.

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