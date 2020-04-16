Рецепт паски на молоці від учасниці шоу Холостяк

Рецептів паски існує величезна безліч. Напередодні Великодня кожна господиня запасається улюбленими рецептами страв.

Учасниця шоу Холостяк 10 Аліна поділилася рецептом паски, який дістався їй від прабабусі.

Дівчина розповіла, що паски виходять смачними і довго не черствіють.

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– Рецепт паски у нас передавався з покоління в покоління. Колись її пекла моя прабабуся Параска, тепер бабуся Оля. До речі, з паскою пов’язано народне повір’я: якщо вона вдалася, то і в будинку буде все в порядку, – сказала вона.

Рецепт паски на молоці

Інгредієнти:

1 літр теплого молока;

10 цілих яєць;

10 жовтків;

3,5 склянки цукру.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти необхідно збити.

Потім додати один стакан розтопленого масла, півсклянки рослинного масла, 200 г дріжджів і дрібку солі.

Все це розмішати і залишити на дві години в теплі.

Потім потрібно висипати борошно. Щоб тісто вийшло не густим і краще вимішувалось, варто додати дві ложки соняшникової олії.

А коли тісто підійде – можна починати ліпити паски.

Формочки помажте маслом. Наповніть 1/3 форми і обов’язково залиште, щоб тісто підійшло до країв форми, тому що якщо не підійде, то паска лусне.

Верх пасок змастіть яйцем і поставте випікатися при температурі 180 градусів на 30 хвилин.

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