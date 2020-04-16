Страсна пятниця 2020: чи можна пекти паски

Страсна п’ятниця у 2020 році припадає на 17 квітня. Цей день віряни проводять в молитвах, а всі приготування до Великодня намагаються закінчити у Чистий четвер.

Але саме в Страсну п’ятницю можна і навіть потрібно спекти паску – головний атрибут свята.

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Вважається, що випічка, приготовлена у цей день, має цілющі властивості, довго не черствіє, не пліснявіє і справляється з різними хворобами.

Збереглася традиція, коли перед випіканням паски в Страсну п’ятницю господині читати молитву Отче Наш.

Раніше ми розповідали про традиції і заборони в Страсну п’ятницю.