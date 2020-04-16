Сирна паска без яєць – покроковий рецепт

Сирна паска без яєць – одна із найпопулярніших страв на великодньому столі. Хоча її приготування займає немало часу, але результат того вартий.

Що потрібно для приготування сирної паски без яєць:

сир – 500 г

цукор – 0,5 ст.

цукор ванільний – 2 ч. л.

сметана – 0,5 ст.

вершкове масло – 100 г

родзинки без кісточок – 0,5 ст.

горіхи волоські (фундук) – 0,5 ст.

цукати – 0,5 ст.

Загальний час приготування сирної паски без яєць – 12-13 годин (з них 1-1,5 години – підготовка паски).

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Процес приготування сирної паски без яєць:

Заздалегідь дістаємо з холодильника 100 грам вершкового масла. Воно повинно стати м’яким. Рубаємо половину склянки горіхів не дуже дрібно. Половину склянки родзинок заливаємо окропом і залишаємо на 10-15 хвилин. Після цього відкидаємо на друшляк і промакуємо сухим рушником. Перетираємо через дрібне сито 500 грам сиру до однорідної маси. В окремій мисці змішуємо половину склянки сметани і стільки ж цукру. Як тільки цукор майже розчиниться в сметані, додайте 2 чайні ложки ванільного цукру і перемішайте все до його повного розчинення. Змішуємо сир і сметану з цукром, додаємо 100 грам вершкового масла і все добре вимішуємо. Додаємо до сиру половину склянки цукатів (якщо вони великі, розріжте їх навпіл), родзинки і горіхи. Всю масу потрібно добре перемішати. У спеціальній формі викладаємо чисту марлю (для того, щоб потім було легко дістати готову сирну паску без яєць). Наповнюємо форму сирною масою, акуратно накриваємо кришкою і ставимо вантаж. У той час як сирна паска буде настоюватися, не забуваємо зливати сироватку. Форма з паскою повинна стояти в холодильнику.

Час приготування сирної паски – 10-12 годин. Перед подачею на стіл зняти марлю, прикрасити кондитерськю посипкою або цукатами.

Для тих, хто не хоче витрачати багато часу на приготування, Факти ICTV підготували легкий рецепт паски.