Великий понеділок: традиції та заборони
У понеділок Страсного тижня треба подбати про свій будинок.
Люди цього дня прибирають у своїх оселях. Згідно з традиціями, жінки починали прибирання ще до сходу сонця.
Усі непотрібні речі, які накопилися з роками, потрібно викинути – так ви закличете у свій дім добру позитивну енергію.
Чистий вівторок: традиції та заборони
У Чистий вівторок люди займаються своїм одягом.
Цього дня жінки готують святковий одяг, займаються пранням та прасуванням. Чоловіки, за традицією, заготовляли дрова для випікання майбутніх пасок.
Страсна середа: традиції та заборони
У Страсну середу люди наводять ідеальний порядок у своїх помешканнях.
Наступні два тижні забороняється робити генеральне прибирання – це може накликати біду.
Цього дня, за традицією, готували свічки, які захищали сім’ю від хвороб.
Вважається, що у Страсну середу піст повинен бути особливо суворим, деякі віряни практикують голодання.
Чистий четвер: традиції та заборони
У Чистий четвер прийнято купатися.
Під час вмивання колись примовляли “Змиваю те, що напустили на мене, те, чим душа й тіло просочені, все Чистий четвер знімає”.
У Чистий четвер люди починали готувати перші страви до великоднього столу: фарбували та розписували яйця, пекли паски та медові пряники.
Також люди вірили, що потрібно підстригати волосся, щоб краще росло.
До Чистого четверга оселя вже має бути прибрана.
Страсна п’ятниця: традиції та заборони
Страсна п’ятниця – день найважчих випробувань. Багато вірян відмовляються від будь-якої їжі та проводять день з молитвою та каяттям.
Також у п’ятницю не рекомендується працювати на землі: висаджена рослинність не приживеться, а робота принесе в родину неприємності.
Не можна у Страсну п’ятницю сушити білизну, бо тоді на ній можуть з’явитися червоні плями,схожі на кров.
Більше того, у п’ятницю особливо сильні змови на здоров’я та лікування хворих.
Традиційно звертали увагу на погоду: якщо на Страсну п’ятницю небо похмуре – урожай буде поганий, якщо ж ясне та чисте – буде щедрий.
Страсна субота: традиції та заборони
У суботу Страсного тижня люди дбають про великодні приготування.
Жінки традиційно займались фарбуванням яєць та випіканням пасок.
Цікаво, що під час випікання пасок у хаті не можна було розмовляти та шуміти. Якщо ж паска десь тріснула чи запала – це було поганим знаком.