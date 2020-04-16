У ніч проти неділі віряни несуть до церкви великодній кошик, аби під час служби освятити його вміст.

У ньому мають бути продукти, від яких відмовлялися під час Великого посту. Тому освячувати потрібно тільки те, чого не їли протягом останніх семи тижнів.