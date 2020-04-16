Скільки коштують паски в магазинах: статистика 2020

Паска – головний символ Великодня, тому має прикрашати кожен святковий стіл. Господиням не обов’язково готувати, адже можна просто купити паску в магазині.

Факти ICTV розкажуть про те, який діапазон цін на святкові паски у 2020 році.

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Мінімальні ціни на паски в українських супермаркетах стартують від 14 грн/100 гр (Фора).

Що стосується середньої вартості паски вагою 100 гр, вона коливається в районі 18-22 гривень.

Паски вагою 300 гр можна придбати за ціною 23-34 гривень (Сільпо, АТБ).

Популярними є паски побільше – вагою 500 гр. Їх у супермаркетах представлено ширше та різноманітніше. Мінімальна ціна на півкілограмову паску – 47 гривень (Сільпо).

Середня вартість коливається в районі 77-100 гривень (Фора, Фуршет). Паски такої ваги, але власного виробництва, коштуватимуть 200-250 гривень (Novus).

Одним з найдорожчих варіантів великодньої паски є імпортні кекси (або великодній хліб) вагою близько 1,5-3 кг. Такі вироби коштують понад 300 гривень і більше (Сільпо).

Чимало інтернет-магазинів пропонують придбати великодню паску з доставкою додому.

Ціни залежать від виробника: у переліку можна знайти дорогі паски ціною від 1 000 гривень. Зазвичай це пов’язано з начинками: всередині паски може бути вершковий чи шоколадний крем, солена карамель, сухофрукти та горіхи.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, скільки коштуватиме спекти великодню паску вдома.