На Великдень кожна господиня має свій рецепт паски, а ось прикрашають їх зазвичай, просто покривши білою глазур’ю та різнобарвною посипкою.

Як оригінально прикрасити паску і приготувати глазур – Факти ICTV пропонують кілька рецептів.

Рецепт цукрово-білкової глазурі для пасок

Вам знадобиться:

1 склянка цукрової пудри

1-2 білка яйця

1 чайна ложка лимонного соку (можна замінити 10 краплями розведеної лимонної кислоти)

Як приготувати глазур для паски:

Збиваємо білки і лимонний сік міксером. Поступово додаємо цукрову пудру, поки не вийде густа маса. Готовою глазур’ю відразу ж покриваємо паски. Можна робити це не повністю, а просто щось намалювати або написати.

Паска з одноколірної посипкою виглядає дуже стильно. Виберіть кілька різних прикрас. Наприклад, цукрові перлини і білу карамельну посипку. Прикрасьте паску, довільно чергуючи ці прикраси.

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Для прикрашання паски можна також скористатися готовими кондитерськими прикрасами або ж самим зробити марципанові чи кремові квіти: фіалки, нарциси, гілочки верби. Як варіант – живі квіти.

А традиційну білково-цукрову глазур зробіть не білою, а кольоровою за допомогою харчових барвників або ягідного соку.

Також поверх глазурі можна зробити візерунки з шоколаду. Для цього розтопіть на водяній бані темний шоколад, дайте трохи охолонути, перекладіть у кондитерський мішок – і фантазуйте.

Сухофрукти і горіхи, цукати з цитрусових і мармелад виглядатимуть на пасці не менше оригінально.

Як зробити цукати:

наріжте часточками апельсин або мандарин;

покладіть у невеликий сотейник 0,5 склянки цукру;

додайте одну ложечку води;

розтопіть цукор на маленькому вогні;

тримайте, поки розтоплений цукор не стане світло-жовтого кольору;

викладіть у сотейник часточки цитрусових і готуйте, перевертаючи їх, поки дольки не карамелізуються;

перекладіть їх на тарілку, дайте повністю охолонути,

прикрасьте отриманими цукатами покриту глазур’ю паску.

Верхівку паски можна прикрасити буквами ХВ, виліпив їх із того ж тіста, яке використовувалося для випічки. Щоб букви трималися на поверхні, змастіть їх яєчним жовтком. Зверху їх можна так само промазати жовтком, щоб вони блищали після випічки.

Вищий пілотаж – багатоярусна паска в формі церкви з куполами.

Для тих, хто не хоче витрачати багато часу на приготування, Факти ICTV підготували легкий рецепт паски.