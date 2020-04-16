На Великдень кожна господиня має свій рецепт паски, а ось прикрашають їх зазвичай, просто покривши білою глазур’ю та різнобарвною посипкою.
Як оригінально прикрасити паску і приготувати глазур – Факти ICTV пропонують кілька рецептів.
Рецепт цукрово-білкової глазурі для пасок
Вам знадобиться:
- 1 склянка цукрової пудри
- 1-2 білка яйця
- 1 чайна ложка лимонного соку (можна замінити 10 краплями розведеної лимонної кислоти)
Як приготувати глазур для паски:
- Збиваємо білки і лимонний сік міксером.
- Поступово додаємо цукрову пудру, поки не вийде густа маса.
- Готовою глазур’ю відразу ж покриваємо паски.
- Можна робити це не повністю, а просто щось намалювати або написати.
Паска з одноколірної посипкою виглядає дуже стильно. Виберіть кілька різних прикрас. Наприклад, цукрові перлини і білу карамельну посипку. Прикрасьте паску, довільно чергуючи ці прикраси.
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Для прикрашання паски можна також скористатися готовими кондитерськими прикрасами або ж самим зробити марципанові чи кремові квіти: фіалки, нарциси, гілочки верби. Як варіант – живі квіти.
А традиційну білково-цукрову глазур зробіть не білою, а кольоровою за допомогою харчових барвників або ягідного соку.
Також поверх глазурі можна зробити візерунки з шоколаду. Для цього розтопіть на водяній бані темний шоколад, дайте трохи охолонути, перекладіть у кондитерський мішок – і фантазуйте.
Сухофрукти і горіхи, цукати з цитрусових і мармелад виглядатимуть на пасці не менше оригінально.
Як зробити цукати:
- наріжте часточками апельсин або мандарин;
- покладіть у невеликий сотейник 0,5 склянки цукру;
- додайте одну ложечку води;
- розтопіть цукор на маленькому вогні;
- тримайте, поки розтоплений цукор не стане світло-жовтого кольору;
- викладіть у сотейник часточки цитрусових і готуйте, перевертаючи їх, поки дольки не карамелізуються;
- перекладіть їх на тарілку, дайте повністю охолонути,
- прикрасьте отриманими цукатами покриту глазур’ю паску.
Верхівку паски можна прикрасити буквами ХВ, виліпив їх із того ж тіста, яке використовувалося для випічки. Щоб букви трималися на поверхні, змастіть їх яєчним жовтком. Зверху їх можна так само промазати жовтком, щоб вони блищали після випічки.
Вищий пілотаж – багатоярусна паска в формі церкви з куполами.
Для тих, хто не хоче витрачати багато часу на приготування, Факти ICTV підготували легкий рецепт паски.