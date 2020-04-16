На Великдень 2020 українські банки, як і вся країна, не працюватимуть.

Відповідно, три дні – 18, 19 та 20 квітня (субота, неділя та понеділок) – вихідні для банківської системи.

Великдень припадає на неділю 19 квітня – це державний вихідний, тому він переноситься на понеділок 20 квітня, що передбачено графіком святкових та вихідних днів в Україні.

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Загалом протягом року українці матимуть 12 офіційних вихідних днів.

Усі свята, які припадають на другий місяць весни, ми зібрали у календарі на квітень 2020.