У четвер, 16 квітня, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 23 місячний день.

У цей період добре займатися будь-якою розумовою та творчою діяльністю.

Також добре займатися самоосвітою і отриманням нових знань. Гарний час для занять спортом.

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Є ризик, що вас буде ревнувати партнер. Краще проявити обережність і не починати нових справ.

У 23 місячну добу не рекомендується сперечатися і вступати в конфлікти. Є великий ризик сварок і розставань.

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