16 квітня в усьому світі відзначається Всесвітній день голосу.
Ідея відзначати це свято з’явилася в кінці 1990-х років. Він присвячений феномену голосу людини і його ролі в житті людей.
Ініціатором заснування дати виступила Американська академія отоларингології.
Також 16 квітня православні християни відзначають Великий четвер. Дата свята унікальна для кожного року.
Великий четвер називають ще чистим четвергом і він передує найголовнішому святу-Великодня.
Під час богослужінь в цей день віруючі згадують Таємну вечерю, на якій Ісус омив ноги Своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові і смирення.
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Іменини 16 квітня відзначають: Микита, Мартін і Феодосія.
Прикмети на 16 квітня:
- Грім – до негоди на кілька днів вперед.
- Дощ – до пізньої і похмурої весни.
Що не можна робити 16 квітня:
- Розводити в будинку безлад.
- Лінуватися прибирати.
- Позичати гроші і виносити з дому цінні речі.
- Істи м’ясо, яйця, молочні продукти.
- Сваритися, провокувати конфліктні ситуації.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.