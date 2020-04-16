16 квітня в усьому світі відзначається Всесвітній день голосу.

Ідея відзначати це свято з’явилася в кінці 1990-х років. Він присвячений феномену голосу людини і його ролі в житті людей.

Ініціатором заснування дати виступила Американська академія отоларингології.

Також 16 квітня православні християни відзначають Великий четвер. Дата свята унікальна для кожного року.

Великий четвер називають ще чистим четвергом і він передує найголовнішому святу-Великодня.

Під час богослужінь в цей день віруючі згадують Таємну вечерю, на якій Ісус омив ноги Своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові і смирення.

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Іменини 16 квітня відзначають: Микита, Мартін і Феодосія.

Прикмети на 16 квітня:

Грім – до негоди на кілька днів вперед.

Дощ – до пізньої і похмурої весни.

Що не можна робити 16 квітня:

Розводити в будинку безлад.

Лінуватися прибирати.

Позичати гроші і виносити з дому цінні речі.

Істи м’ясо, яйця, молочні продукти.

Сваритися, провокувати конфліктні ситуації.

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