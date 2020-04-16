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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 16 квітня

16 квітня в усьому світі відзначається Всесвітній день голосу.

Ідея відзначати це свято з’явилася в кінці 1990-х років. Він присвячений феномену голосу людини і його ролі в житті людей.

Ініціатором заснування дати виступила Американська академія отоларингології.

Також 16 квітня православні християни відзначають Великий четвер. Дата свята унікальна для кожного року.

Великий четвер називають ще чистим четвергом і він передує найголовнішому святу-Великодня.

Під час богослужінь в цей день віруючі згадують Таємну вечерю, на якій Ісус омив ноги Своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові і смирення.

Читайте: Коли Великдень у 2020 році

Іменини 16 квітня відзначають: Микита, Мартін і Феодосія.

Прикмети на 16 квітня:

  • Грім – до негоди на кілька днів вперед.
  • Дощ – до пізньої і похмурої весни.

Що не можна робити 16 квітня:

  • Розводити в будинку безлад.
  • Лінуватися прибирати.
  • Позичати гроші і виносити з дому цінні речі.
  • Істи м’ясо, яйця, молочні продукти.
  • Сваритися, провокувати конфліктні ситуації.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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