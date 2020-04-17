17 квітня іменини святкує Микита. Ім’я в перекладі з давньогрецької означає переможець.

Микита завжди знає собі ціну та іноді буває егоїстичним. Він обирає собі мету і йде до неї, не любить, коли ним командують.

З самого дитинства Микита проявляє інтерес до всього, що його оточує.

Читайте: Календар церковних свят на квітень 2020

Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання з Днем ангела Микити.

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Микита, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Микита – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Микита, в твій день ангела

Бажаю всією душею,

На небі сонця яскравого

І нехай над головою

Як чудо, сонце світиться,

Желанья виконуй!

Все на краще зміниться,

Ти тільки не нудьгуй!

***

Хочу Микиті побажати

Я в іменини не нудьгувати,

Нехай усе хороше трапиться,

Мрія твоя до тебе прагне,

Щоб ти завжди веселим був,

Щоб тільки щиро любив,

Нехай удача буде поруч,

А більшого, повір, не треба!

***

Микита, всі справи шляхом,

І ти для нас завжди відрада.

Так нехай же відвідає твій дім

На честь іменин велика радість.

Бажаю сонячних днів,

І чудових моментів,

І тільки найдобріших слів,

І від долі великих презентів!

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували календар свят на квітень 2020.