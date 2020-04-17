17 квітня іменини святкує Микита. Ім’я в перекладі з давньогрецької означає переможець.
Микита завжди знає собі ціну та іноді буває егоїстичним. Він обирає собі мету і йде до неї, не любить, коли ним командують.
З самого дитинства Микита проявляє інтерес до всього, що його оточує.
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Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання з Днем ангела Микити.
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Микита, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
***
Микита – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Микита, в твій день ангела
Бажаю всією душею,
На небі сонця яскравого
І нехай над головою
Як чудо, сонце світиться,
Желанья виконуй!
Все на краще зміниться,
Ти тільки не нудьгуй!
***
Хочу Микиті побажати
Я в іменини не нудьгувати,
Нехай усе хороше трапиться,
Мрія твоя до тебе прагне,
Щоб ти завжди веселим був,
Щоб тільки щиро любив,
Нехай удача буде поруч,
А більшого, повір, не треба!
***
Микита, всі справи шляхом,
І ти для нас завжди відрада.
Так нехай же відвідає твій дім
На честь іменин велика радість.
Бажаю сонячних днів,
І чудових моментів,
І тільки найдобріших слів,
І від долі великих презентів!
Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували календар свят на квітень 2020.