16 квітня святкують свої іменини Микити.

Микита – ім’я грецького походження, що в перекладі означає переможець. За церковним календарем цього дня іменини сповідника Микити Мидикійського. Він був настоятелем монастиря в Малій Азії і зціляв хворих та виганяв бісів.

Факти ICTV зібрали кращі листівки з Днем ангела Микити, щоб ви могли привітати своїх друзів з таким іменем.

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Як писали Факти ICTV, Страсна п’ятниця – це остання п’ятниця Великого посту.

У цей день Ісуса Христа розіп’яли на Голгофі. За церковними традиціями і народними прикметами, це день покаяння, молитви і роздумів над власним життям.