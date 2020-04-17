16 квітня святкують свої іменини Микити.
Микита – ім’я грецького походження, що в перекладі означає переможець. За церковним календарем цього дня іменини сповідника Микити Мидикійського. Він був настоятелем монастиря в Малій Азії і зціляв хворих та виганяв бісів.
Факти ICTV зібрали кращі листівки з Днем ангела Микити, щоб ви могли привітати своїх друзів з таким іменем.
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Як писали Факти ICTV, Страсна п’ятниця – це остання п’ятниця Великого посту.
У цей день Ісуса Христа розіп’яли на Голгофі. За церковними традиціями і народними прикметами, це день покаяння, молитви і роздумів над власним життям.