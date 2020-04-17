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Факти / Lifestyle

Паска на кефірі з дріжджами – рецепт

Під час приготування святкового столу господині часто шукають рецепт паски на кефірі.

Пояснення зрозуміле: паска на кефірі – перевірений роками рецепт, тісто виходить легким та м’яким.

Факти ICTV підготували для вас простой рецепт паски на кефірі з дріжджами.

Готуємо паску на кефірі з дріжджами – простий рецепт

Вам знадобиться:

  • Пшеничне борошно – 600 грамів
  • Сухі швидкорозчинні дріжджі – 11 грамів
  • Кефір – 250 мілілітрів
  • Вершкове масло – 100 грамів
  • Олія – 1 столова ложка
  • Яйця – 2 штуки
  • Сметана – 50 мл
  • Цукор – 120 грам
  • Сіль – 5 грамів
  • Ванілін – 10 грамів
  • Ізюм або цукати – 50 грамів

Загальний час приготування паски на кефірі з дріжджами – приблизно 4 години.

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Процес приготування:

  1. Просіваємо борошно.
  2. Змішуємо 600 грамів борошна, 11 грамів дріжджів, 120 г цукру, дрібку солі і 10 грамів ваніліну.
  3. Збиваємо в окремій мисці 2 яйця. Додаємо до них 250 мілілітрів кефіру і 50 грамів сметани.
  4. З’єднуємо борошно і яйця, добре перемішуємо.
  5. Додаємо в тісто вершкове масло кімнатної температури, яке попередньо необхідно нарізати кубиками. Додаємо сюди ж олію.
  6. Вимішуємо тісто до еластичності.
  7. Кладемо тісто в каструлю і накриваємо рушником. Ми залишаємо його на 2 години,
  8. Після того, як тісто підійде, додаємо в нього родзинки або цукати і ще раз вимішуємо.
  9. Розкладаємо тісто по формах і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів на 30 хвилин.

Нагадаємо, у неділю, 19 квітня, святкується Великдень. Ми публікували для вас п’ять головних традицій цього великого свята.

Фото: Dreamstime

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