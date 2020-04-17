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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 17 квітня (КАРТА)

В Україні 17 квітня потеплішає, дещо прохолодніше буде у деяких західних і північних регіонах.

У західних областях очікується +14-17° вдень, вночі від +3° до +6°.

У північних регіонах повітря прогріється до +13° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +3-5°.

Читайте: Дощ, мокрий сніг та +13: прогноз погоди на Великодні вихідні (КАРТА)

У центральних областях температура вдень становитиме +12-16°, вночі від +4-6°.

Тепло буде у східних та південних регіонах. Синоптики прогнозують від +17° до +21° вдень. Вночі очікується від +5° до +8°.

У Києві повітря прогріється до +12-14° вдень, вночі очікується +4-6°.

Погода в Україні на сьогодні, 17 квітня 2020

Нагадаємо, у неділю, 19 квітня, православні християни святкуватимуть світле Воскресіння Христове. Якою буде погода на Великдень 2020, раніше писали Факти ICTV.

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