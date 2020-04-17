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Факти / Lifestyle

Рецепт паски від переможця Майстер-Шеф Євгена Клопотенка

Якщо ви все ще не знайшли свій ідеальний спосіб приготування великодньої випічки, то Факти ICTV публікують рецепт паски від Євгена Клопотенка – переможця кулінарного проекту Майстер-Шеф.

Інгредієнти: 

  • 25 гр дріжджів (тільки не сухих);
  • 700 гр борошна;
  • 200 мл теплого молока;
  • 1 ст. ложка цукру;
  • апельсинова цедра;
  • 1 яйце;
  • 1 ст. ложка сметани;
  • 140 гр розтопленого вершкового масла;
  • цукати;
  • коньяк за смаком.

Інгредієнти для швейцарської меренги, щоб прикрасити паску, потрібно: 

  • 120 гр цукру;
  • 3 яйця;
  • гострі спеції (паприка).

Читайте: Паска на кефірі з дріжджами – рецепт

Спосіб приготування: 

1. Дріжджі залити теплим молоком і додати цукор. Все добре перемішати і залишити опару на годину, доки не з’явиться пінка.

2. До опари додати апельсинову цедру, жовток, сметану, масло, борошно і трохи коньяку.

3. Тісто накрити рушником і залишити на 40 хвилин.

4. До тіста додати цукати і вимісити. Після цього викласти його форму (змащувати її не потрібно), накрити рушником і залишити ще на 40 хвилин.

5. Духовку розігріти до 180°C і випікати паску 40 хвилин.

Приготування швейцарської меренги:

Поставити суміш білка і цукру на водяну баню і збивати. Після цього змастити нею паску і посипати зверху паприкою.

До слова, раніше Факти ICTV публікували рецепт смачної паски від ще однієї переможниці Майстер-Шеф Ольги Мартиновської.

Джерело: СТБ

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