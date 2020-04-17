Рецепт паски від переможця Майстер-Шеф Євгена Клопотенка

Якщо ви все ще не знайшли свій ідеальний спосіб приготування великодньої випічки, то Факти ICTV публікують рецепт паски від Євгена Клопотенка – переможця кулінарного проекту Майстер-Шеф.
Інгредієнти:
- 25 гр дріжджів (тільки не сухих);
- 700 гр борошна;
- 200 мл теплого молока;
- 1 ст. ложка цукру;
- апельсинова цедра;
- 1 яйце;
- 1 ст. ложка сметани;
- 140 гр розтопленого вершкового масла;
- цукати;
- коньяк за смаком.
Інгредієнти для швейцарської меренги, щоб прикрасити паску, потрібно:
- 120 гр цукру;
- 3 яйця;
- гострі спеції (паприка).
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Спосіб приготування:
1. Дріжджі залити теплим молоком і додати цукор. Все добре перемішати і залишити опару на годину, доки не з’явиться пінка.
2. До опари додати апельсинову цедру, жовток, сметану, масло, борошно і трохи коньяку.
3. Тісто накрити рушником і залишити на 40 хвилин.
4. До тіста додати цукати і вимісити. Після цього викласти його форму (змащувати її не потрібно), накрити рушником і залишити ще на 40 хвилин.
5. Духовку розігріти до 180°C і випікати паску 40 хвилин.
Приготування швейцарської меренги:
Поставити суміш білка і цукру на водяну баню і збивати. Після цього змастити нею паску і посипати зверху паприкою.
До слова, раніше Факти ICTV публікували рецепт смачної паски від ще однієї переможниці Майстер-Шеф Ольги Мартиновської.