Що не можна робити в Страсну п’ятницю 2020

Страсна п’ятниця 2020 припадає на 17 квітня. Це – найсуворіший день Великого посту. Існує низка заборон в Страсну п’ятницю.

Що не можна робити в Страсну п’ятницю

У цей день категорично заборонено працювати вдома . Прибирання потрібно закінчити в Чистий четвер.

. Прибирання потрібно закінчити в Чистий четвер. У Страсну п’ятницю небажано готувати .

. Не можна торкатися до гострих металевих предметів в будинку: не займайтеся шиттям і вишивкою, нічого не ріжте .

. Великим гріхом вважається робота на землі. У цей день не можна нічого садити.

Читайте: Звичаї на Страсну п’ятницю

Які існують заборони в Страсну п’ятницю

У цей день заборонено пити алкоголь і піддаватися плотським утіхам. Люди, які напиваються у цей день, ризикують стати алкоголіками. А зачаті в Страсну п’ятницю діти народжуються хворими або стають злочинцями.

і піддаватися плотським утіхам. Люди, які напиваються у цей день, ризикують стати алкоголіками. А зачаті в Страсну п’ятницю діти народжуються хворими або стають злочинцями. Заборонено стригти, фарбувати волосся і проводити будь-які косметичні процедури.

і проводити будь-які косметичні процедури. Не можна відзначати інші свята: дні народження, річниці. Їх краще перенести.

Раніше Факти ICTV публікували прикмети на Страсну п’ятницю.