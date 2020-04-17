Що приготувати на Великдень 2020 - рецепти страв

Крім пасок і яєць, третє місце на великодньому столі займають м’ясні страви – буженина, холодець, домашня ковбаса. Не обійтися і без риби, салатів, закусок і випічки.
Факти ICTV зібрали для вас кращі рецепти великодніх страв.
Читайте: Великдень 2020: як освятити паску під час карантину
Салат Великодній
Складові:
– 2 невеликих стегенця;
– 3 картоплини, зварених у мундирі;
– 1-2 морквини, зварених у мундирі;
– 4 яйця, зварених круто;
– 0,5 склянки чорносливу;
– 0,5 склянки волоських горіхів;
– 50 г сиру;
– майонез;
– виноград для прикраси.
Приготування:
Стегенця відварити, відокремити м’ясо від кісток і нарізати дрібними кубиками. Очистити картоплю і моркву. Натерти на терці. Очистити яйця і розділити на білки і жовтки. Чорнослив залити окропом, залишити на 10 хвилин. Потім злити воду і дрібно нарізати. Нарізати горіхи. Натерти на тертці сир.
Викласти салат шарами:
1 шар – картопля
2 шар – дрібно нарізана курка
3 шар – чорнослив
4 шар – горіхи
5 шар – білки
6 шар – морква
7 шар – сир
8 шар – жовтки
Всі шари промазати майонезом. Якщо хочете, шар із курки можна посолити і поперчити.
Салат поставити на ніч для просочення в холодильник (обов’язково накрийте, щоб не підсох). Перед подачею на стіл прикрасити нарізаним виноградом, що імітує крашанки. За допомогою майонезу зробити напис.
Великодній пиріг-сендвіч
Складові:
– дріжджовий лаваш (5 штук);
– середній огірок;
– 6 скибочок сьомги слабосоленої;
– 300 г вершкового сиру;
– 100 г плавленого сиру;
– кілька гілочок кропу;
– 1 ч. л. лимонного соку;
– 2 редиски;
– куряче яйце;
– 3 перепелиних яєць;
– пучок зеленої цибулі;
– сіль і перець за смаком;
– чверть морквини;
– кілька горошин чорного перцю.
Приготування:
Змішати вершковий сир з плавленими сирками до отримання однорідної маси. Додати лимонний сік, трохи посолити і поперчити. Розділити масу на 2 частини, в одну з них додати нарізаний кріп.
Огірок нарізати тонкими кружечками. З лаваша вирізати рівні квадрати, які будуть основою пирога.
На лаваш намазати приготовлену суміш із кропом і зверху рівномірно розподілити кружечки огірка. Накрити другим лавашем, також змастити його і викласти скибочки сьомги. Повторити, чергуючи шари.
Обмазати пиріг залишками сирної суміші без кропу. З боків прикрасити пір’ям зеленої цибулі, а зверху створити композицію з попередньо відварених у киплячій підсоленій воді курячих і перепелиних яєць. Їх потрібно прикрасити, вирізавши з моркви елементи декору, доповнивши горошинками чорного перцю і нарізаною тонкими кружечками редискою.
Заливні яйця
Складові:
– 10 шкарлупок від яєць;
– 2 склянки м’ясного солоного бульйону;
– 20 г желатину;
– 1 свіжа перчина;
– 1 маленька банка кукурудзи;
– 300 г шинки;
– зелень.
Можна використовувати будь-який наповнювач: рибу, курку, м’ясо.
Приготування:
Підготуємо шкаралупу. Для цього треба ретельно вимити яйця, зробити отвір з тупого боку яйця, вилити вміст (він не знадобиться для цієї страви), промити всередині. Висушити заготовки.
Замочити желатин на 10 хвилин. Підігріти його до повного розчинення (не кип’ятити), змішати з бульйоном. Процідити. Нарізати кубиками перець, шинку. Злити воду з кукурудзи.
Укласти все шарами. Залити бульйоном. Прибрати в холод.
Із застиглих яєць очистити шкаралупу як з варених. Прикрасити, подати як холодну закуску.
Яловичина, запечена в духовці
Складові:
– 1 кг пісної яловичини;
– сіль, перець чорний мелений за смаком;
– 4 зубчики часнику.
Приготування:
Яловичину помити, витерти насухо серветкою. Натерти сіллю, спеціями, часником, загорнути у фольгу і помістити в духовку. Запікати приблизно 1,5-2 години (в залежності від жорсткості м’яса) при температурі 180-200 градусів.
Запечені курячі крильця
Складові:
– 2 кг курячих крилець;
– оливкова олія екстра вірджин;
– 1 ст. л. меленої солодкої паприки;
– морська сіль середнього помелу;
– мелений перець;
– 2-3 гілочки розмарину або чебрецю.
Приготування:
У крилець видаліть першу фалангу, крило, що залишилося, розріжте навпіл в суглобі.
Приготуйте маринад із солі, чорного перцю, паприки і оливкової олії в такій кількості, щоб вистачило змастити всі крильця. Маринувати від 1 до 12 годин.
Розігрійте духовку з включеним грилем до 230°С. На деко насипте шар солі, покладіть листочки чебрецю або розмарину і перемішайте. Встановіть в деко решітку і розкладіть на ній крильця.
Запікайте крильця до рум’яної скоринки з обох сторін, один раз перевернувши, приблизно 25 хвилин. Подавайте гарячими.Читайте: Католицький Великдень 2020: що треба знати про свято Скільки буде вихідних на Великдень 2019 Що можна їсти у Великий піст - рецепти на кожен день
Великоднє медове печиво
Складові:
– 5 ст. л. меду;
– 4 яйця (1 білок – для глазурі, решта – у тісто);
– склянка цукру;
– 3 ст. л. вершкового масла;
– 3 склянки борошна;
– 2 ч. л. соди;
– 200 г цукрової пудри;
– 0,5 ч. л. лимонного соку (для глазурі, але можна і без нього).
Приготування:
Розтопити на водяній бані мед, масло і цукор. Додати соду і розмішувати 2 хвилини. Додаємо яйця і борошно, і замішуємо тісто. Воно повинно бути досить м’яким, але не липнути до рук. За бажанням, можна разом з борошном додати спеції – корицю, кардамон, імбир, цедру лимона.
Посипаємо стіл борошном і розкачуємо тісто завтовшки 0,5 см, вирізаємо фігурки з тіста. Можна зробити у формі яйця, зайців, метеликів – залежить від того, які формочки для печива у вас є.
Викладаємо печиво на деко і випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці до злегка коричневого кольору. Печиво випікається досить швидко, стежте за духовкою.
Глазур робиться дуже просто. Збиваємо у глибокій мисочці білок, додаємо до нього лимонний сік і частину цукрової пудри. Повинна вийти суміш по густоті як сметана.
Ділимо глазур на 3-4 частини і будемо її фарбувати. Якщо у вас немає харчових барвників, скористаємося тим, що є під рукою. Буряковий сік, морквяний сік, зеленка. Додайте по крапельці в різні мисочки, розмішайте і отримаєте глазур різних кольорів.
А тепер розмалюємо печиво. Можна це зробити за допомогою кондитерського шприца з тонкою насадкою, а можна викласти глазур у файловий пакетик і трішечки відрізати його куточок. Печиво можна покрити білою глазур’ю, а кольоровою малювати візерунок.
Коли глазур на печиві висохне, подаємо його до столу.
Царська паска
Складові:
– 750 мл молока;
– 50 г свіжих дріжджів;
– 20 яєць;
– 350 г вершкового масла;
– 100 г маргарину;
– 350 г жирної сметани;
– 50 мл горілки або коньяку;
– 500 г цукру;
– 2 г ваніліну;
– 0,5 ч. л. мускатного горіха;
– 1 200 г борошна.
Приготування:
Підігріти половину молока, залити 3 ст. л. борошна. Перемішати і поставити в тепле місце на годину.
У склянці теплого молока розвести дріжджі, додати склянку борошна і молоко з борошном. Поставити в тепло на 3 години.
Яєчні жовтки розтерти з цукром, змішати з молоком, що залишилося, і опарою.
Додати 2 склянки борошна і замісити тісто. Поставити в тепле місце на годину.
Додати вершкове масло, маргарин, сметану, алкоголь, прянощі і збиті в піну білки. Всипати борошно, що залишилося, замісити тісто і поставити в тепло ще на годину.
Тісто розкласти по формах, застеленим пергаментнтм, наповнюючи приблизно наполовину. Дати постояти півгодини.
Випікати паску 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Перед подачею остудити, покрити глазур’ю.
Раніше ми публікували відомі українські традиції і заборони у Страсний тиждень.