Великодній кошик 2020: скільки коштує

Пандемія коронавірусу та карантин внесли корективи у святкування Великодня 2020 в Україні. Але незважаючи на це, українці все ж зможуть зібрати та освятити святковий кошик.

Факти ICTV вирішили з’ясувати, скільки коштуватиме великодній кошик 2020.

Продукти для великоднього кошика та ціни

1 паска – 70 грн

5 яєць – 10 грн (10 яєць – 20 грн)

500 г ковбаси – 125 грн (1 кг – 250 грн)

200 г сала – 15,5 грн (1 кг – 77 грн)

500 г твердого сиру – 85 грн (1 кг – 170 грн)

250 г огірків – 12,5 грн (1 кг – 50 грн)

250 г хрону – 12 грн (1 кг – 48 грн)

1 пляшка кагору – 120 грн

200 г солі – 23 грн

Такий набір для великоднього кошика коштуватиме українцеві 473 грн.

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Вартість продуктів для великоднього кошика 2020 традиційно виросла на 10% порівняно з попереднім роком. Плюс – ще 5% додалося через ціновий шок, який спричинив карантин, каже економічний експерт Тарас Загородній. І найбільше здорожчання відобразилося на базових продуктах.

– Є думка, що через карантин саме спиртне сильно виросло в ціні, але це не так. Карантин вплинув не стільки на вартість алкоголю, скільки на звичайні продукти. Ціни зросли на ковбасу, сир, овочі. Через це найдорожчими у великодньому наборі будуть м’ясні продукти і сир, – каже Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час карантину уряд контролюватиме ціни на деякі продукти.