Через карантин українці не зможуть піти на Великдень 2020 до церкви, але вони зможуть освятити великодній кошик вдома. Багато хто вже почав збирати кошик і думати, що святити на Великдень.

За традицією раніше на Великдень святили паску, яйця, м’ясо, сир і молоко. Зараз же кожна господиня збирає великодній кошик на свій розсуд. Але все ж є рекомендації, що можна святити на Великдень і що не варто класти в кошик.

Що можна святити на Великдень

паску – здобний хліб є головним символом Воскресіння;

яйця – обов’язковий атрибут свята, символ нового життя і відродження;

сир – сири і молочні продукти не можна вживати під час посту, але в день Воскресіння їх можна нести до церкви, освячувати і вживати в їжу;

м’ясо – також під забороною під час посту, але в свято його дозволяють їсти;

хрін є символом сили духу, тому його кладуть до кошика.

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Що не можна святити на Великдень

алкоголь – вважається, що в церкві не місце п’яним;

гроші та інші матеріальні цінності;

кров’янку – ця ковбаса взагалі не визнається православними служителями як придатна до вживання;

сіль і перець – ці продукти не заборонені під час посту;

овочі і фрукти – ці продукти не варто нести до церкви, виняток – хрін.

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