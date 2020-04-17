Що покласти у великодній кошик?
У ніч проти неділі віряни несуть до церкви великодній кошик, аби під час служби освятити його вміст.
У ньому мають бути продукти, від яких відмовлялися під час Великого посту. Тому освячувати потрібно тільки те, чого не їли протягом останніх семи тижнів.
Продукти, які обов’язково мають бути у кошику
Основною святковою стравою є паска – обрядовий здобний хліб, що є символом Воскресіння та Небесного Царства.
Також у великодній кошик потрібно покласти крашанки (символ нового життя і відродження), м’ясо та сало, сир і масло, вино Кагор, хрін (символ міцності і сили духу).
Не забудьте також про церковні свічки. Зверху накрийте вишитим рушником.
Що не можна святити у церкві на Великдень?
У жодному разі не кладіть до кошика кров’янку та інші продукти, виготовлені з крові тварин, міцні алкогольні напої, сіль та перець, фрукти та овочі, а також гроші, прикраси та документи.
Для освячення таких речей є спеціальні молитви, про звершення яких треба окремо просити церковнослужителя. Проте робити це у Великодню ніч суворо заборонено.
Коли і як святять паски на Великдень?
Зазвичай, починаючи з вечора Великої суботи, та у неділю – весь день.
Хоча у різних храмах час для освячення пасок може відрізнятися. Одна церква може освятити великодній кошик уже в передсвяткову суботу, а інша – лише у неділю.
Пасхальна літургія триває всю ніч, тому і називається всеношною. Близько 4.00 відбувається хресна хода.
Потім священики перевдягаються із темних шат у світлі та проголошують – Христос воскрес! У відповідь віряни кажуть – Воістину воскрес!
Лише після цього настає час для освячення паски та великоднього кошика.
До речі, освячену їжу не можна викидати. Якщо не з’їли за великоднім столом, поділитися з родичами та сусідами або віддайте нужденним.