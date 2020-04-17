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Факти / Lifestyle

Вихідні на Великдень 2020: скільки відпочиватимуть українці

Великдень у 2020 році припадає на неділю 19 квітня. У зв’язку з цим, українці відпочиватимуть під час великодніх свят три дні – 18, 19 і 20 квітня.

Оскільки Великдень – це державний вихідний, який припадає на неділю, то він переноситься на понеділок 20 квітня.

Загалом протягом року в українців буде 12 офіційних вихідних днів.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

До слова, Великдень є так званим перехідним святом, тому його щороку відзначають у різні дні. Від дати святкування Великодня залежить також дата Трійці.

Нагадаємо, з 2 березня розпочинається Великий піст, який триватиме до 18 квітня. Він є найсуворішим і символізує 40-денний похід Ісуса Христа в пустелю, коли він нічого не їв та не піддавався спокусам.

Детальний календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день ви можете переглянути у нашому матеріалі.

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