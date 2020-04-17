Очищувач повітря – важлива і незамінна річ для людей, які дбають про якість свого життя. Під час карантину, коли всі залишаються вдома, ніхто не дає гарантії, що повітря, що потрапляє з вулиці достатнью чисте.

Більш ніж 90% свого часу людина проводить в закритих приміщеннях, тому вкрай важливо поліпшити якість повітря.

Як вибрати очищувач повітря?

Насамперед потрібно звернути увагу на частоту обслуговування фільтра. Бувають фотокаталітичні, з іонізацією або з озонатором. У них не часте обслуговування, всього раз на місяць. Електростатичний фільтр необхідно мити раз в тиждень. Очищувач із зволожувачем треба регулярно контролювати, практично щодня.

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Також дуже важливо, щоб в очищувачі повітря була функція іонізації, яка оновлює життєво необхідний баланс.

Ще один важливий пункт під час вибору очищувача повітря – рівень шуму. Повинен бути нічний режим.

Крім того, потрібно правильно вибрати очищувач згідно з площею вашого приміщення.

Для зручності в пристрої повинна бути можливість вибору режимів: мінімальний, номінальний або турбо, нічний режим або постійний.

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