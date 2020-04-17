Як виміряти якість повітря за допомогою Airvisual

Через пожежі в Чорнобильській зоні і в Київській області, у напрямку до Житомиру, у Києві фіксують високий рівень забруднення – 338 одиниць (за шкалою AQI від 0 до 500). Киянам радять уникати фізичних вправ і залишатися вдома. Тримати руку на пульсі і контролювати рівень забруднення повітря можна допомогою додатку IQ Air (Airvisual).

Факти ICTV вирішили розповісти, як перевірити рівень забруднення повітря за допомогою Airvisual.

Крок 1. Завантажте додаток IQ Air в Play Market і встановіть його собі на смартфон. Це можна зробити абсолютно безкоштовно.

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Крок 2. Дозвольте додатку доступ до вашого розташування та виберіть місто – Kyiv.

Крок 3. Через пару секунд додаток надасть вам інформацію про якість повітря у вашому населеному пункті. Інформація прораховується за AQI, індексом якості повітря, шкала коливається від 0 до 500 одиниць, де більш високе значення відповідає більш високому рівню забруднення.

Також в додатку є інформація про температуру, вологість повітря, силу та напрямок вітру. Крім того, програма надає рекомендації: що потрібно робити за умови того чи іншого рівня забруднення.

Крім того, є розділ з картою, у якому можна подивитися ситуацію в різних містах. Він неповний, але може дати загальну картину. У додатку також є розділ з докладною інформацією про те, що може впливати на забруднення повітря.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 16 квітня 2020 року у Чорнобильській зоні знову почалася пожежа. Займання сталося через сильний вітер.