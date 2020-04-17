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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 17 квітня, місячний день

У п’ятницю, 17 квітня, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 24 місячний день.

У цей період добре спілкуватися з однодумцями і колегами. Сприятливий день для нових починань.

Є ризик, що в 24 місячний день життєздатність почне знижуватися. Людина втрачає енергію і стає менш активною.

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Добре складатимуться справи на роботі, однак важливо серйозно поставитися до зауважень. У цей день краще займатися налагодженими справами, що не вимагають особливих зусиль.

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