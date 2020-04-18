Що таке Благодатний вогонь?
Благодатний вогонь – це вогонь, який виносять з Гробу Господнього на особливому богослужінні, що здійснюється щорічно у Велику суботу у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.
Винесення вогню символізує вихід з Гробу світла істинного, тобто Ісуса Христа.
Коли з’явився Благодатний вогонь?
Святі писання розповідають, що першим свідком Благодатного вогню став апостол Петро. Коли він дізнався, що Христос воскрес, то пішов до його гробниці. На місці, де лежав Ісус, апостол побачив божественне світло.
Диво благодатного вогню в Храмі Гробу Господнього описувалося ще у IV столітті як християнськими, так і мусульманськими авторами.
Як сходить Благодатний вогонь?
Сходження вогню суворо контролюється. Напередодні Великої суботи в храмі гасять всі свічки, лампади і панікадила. У суботу вранці Кувуклію – каплицю, зведену над Гробом, оглядають делегації всіх християнських церков, а потім запечатують Гроб.
Потім починається церковна хода. В період з 14.00 до 15.00 Єрусалимський патріарх йде в Кувуклію.
Він заходить у каплицю тільки з факелами та свічками і читає молитву. Тоді на свічки і факел сходить Благодатний вогонь. Після цього лампадки з вогнем розвозять у всі куточки світу.
Чому Благодатний вогонь сходить на православний Великдень?
Єдиної версії, чому Благодатний вогонь сходить на православний Великдень, немає. Однак все ж існують кілька:
- Православ’я розшифровується як право і слава, тобто правильне прославлення Бога, правильна віра, за що Він і нагороджує християн.
- Лише старий юліанський календар, за яким моляться і відзначають Великдень православні християни, є правильним, що позначається на часі сходження вогню.
- Тільки патріарх і священики православної церкви знають послідовність проведення Літанії.
Що буде, якщо Благодатний вогонь не зійде?
За словами святих отців, якщо сходження Благодатного вогню не відбулось, це є однією з ознак наближення кінця світу. Саме у такий спосіб Господь дасть християнам знак того, що часу на покаяння майже не залишилося.
Але для кінця світу несходження Благодатного вогню повинна співпасти ще з двома ознаками – виявленням Ноєвого ковчега на горі Арарат та пересиханням Мамврійського дуба, під яким Авраам зустрів янголів Святої Трійці.