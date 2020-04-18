Великдень 2020 є найбільшим релігійним святом року і випадає на 19 квітня.
Традиційно в цей день на столі у кожної сім’ї повинна бути паска. Рецептів для її приготування існує безліч.
Також по-різному можна приготувати і глазур на паску. У виборі інгредієнтів необхідно відштовхуватися від своїх уподобань. Вегетаріанці вважають за краще готувати без яєць, а ті, хто стежать за фігурою – без цукру.
Як приготувати глазур для святкової паски кожна господиня вирішує сама, оскільки традиційного рецепту немає.
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Факти ICTV підготували три рецепти глазурі на паску без яєць.
Цукрова глазур без яєць з лимонним соком
Що знадобиться:
- Цукрова пудра – 150 грамів
- Лимонний сік – 3 столові ложки
Загальний час приготування – 15-20 хвилин.
Процес приготування цукрової глазурі без яєць:
- Беремо 150 грамів цукрової пудри і вливаємо в неї 3 столові ложки соку лимона.
- Все добре розмішуємо до однорідної маси.
- Прикрашаємо глазур’ю паску.
Глазур без яєць, що не обсипається
Що знадобиться:
- Цукрова пудра – 100 грамів
- Лимонний сік – 3 столові ложки
- Вершкове масло – 30 грамів
Загальний час приготування – 20-25 хвилин.
Процес приготування неосипающейся глазурі без яєць:
- Розтоплюємо 30 грамів масла на повільному вогні.
- Додаємо до маслу 3 столові ложки соку лимона і 100 грамів цукрової пудри.
- Все добре перемішуємо до однорідної маси.
- Після того, як знімете суміш із вогню, необхідно одразу нанести на паску.
Біла глазур для паски – рецепт без яєць на сухому молоці
Що знадобиться:
- Сухе молоко – 5 столових ложок
- Згущене молоко – 200 грамів
- Лимонний сік – 5-6 крапель (додаємо до смаку)
- Загальний час приготування глазурі на сухому молоці – 15 хвилин.
Процес приготування:
- У 200 грамів сухого молока додаємо 5 столових ложок згущеного молока.
- Добре перемішуємо і додаємо 5 крапель лимонного соку.
- Ще раз добре перемішуємо глазур і прикрашаємо паску.
Нагадаємо, Великдень у 2020 році пройде в Україні в умовах карантину, який був введений, щоб запобігти поширенню коронавірусу в країні. Факти ICTV зібрали рекомендації церкви і влади, як освятити паску під час карантину.