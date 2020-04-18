Глазур для паски - рецепт приготування в домашніх умовах

У вас вийшла ідеальна паска, але до неї потрібна гідна прикраса – глазур, яка не кришиться, не прилипає до рук і привабливо виглядає? Факти ICTV підготували універсальний рецепт.

Як приготувати глазур для паски

Інгредієнти:

2 склянки цукрової пудри;

2 білка;

лимон середньої величини.

Приготування:

Цукрову пудру просійте крізь сито. Висипте її в чисту миску або каструльку, додайте білок. Розітріть їх до утворення білої піни. Вичавіть сік лимона і знову розтирайте до однорідної пишної маси. Як тільки глазур готова, намажте нею паску дерев’яною ложкою або спеціальною щіточкою. Не можна давати глазурі застоюватися, інакше вона засохне.

Щоб глазур вийшла різних кольорів, розділіть її на кілька частин.

Темно-коричневий колір вийде при додаванні 2 ч. л. какао і 1 ч. л. води.

Жовтого кольору глазур набуде при додаванні шафрану.

Стійкий помаранчевий відтінок додасть палений цукор.

Зелений – сік шпинату.

Маленькі хитрощі:

Якщо ви не використовуєте глазур відразу, прикрийте її харчовою плівкою, щоб не засохла.

Щоб зробити візерунки з глазурі, використовуйте кондитерський шприц або целофановий пакет з відрізаним кінчиком.

Глазур на паску робіть тільки в сухому та чистому посуді, інакше маса не буде пишною.

Залишки глазурі не викидайте: нею можна поливати пряники і святкові пироги.

Факти ICTV також публікували рецепт смачної паски від переможниці кулінарного шоу Майстер-Шеф Ольги Мартиновської.