Гороскоп на тиждень, з 20 до 26 квітня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 20 до 26 квітня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

23 квітня – Молодик у Тельці о 05.26 за київським часом. Знак Тельця панує над щедрою, милостивою енергетикою, керує цінностями, символічно пов’язаний з питаннями здоров’я, краси, комфорту, багатства, майна.

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Наступного місяця загострюються матеріальні потреби, люди стануть чутливішими до краси, активізуються власницькі інстинкти, жага до купівлі. Розвивається тенденція до стабільності, люди не налаштовані щось кардинально змінювати у своєму житті. Це гарний час для продовження або завершення розпочатих справ.

Гороскоп для Овнів

Прилив сил та енергії допоможе з фізичною активністю. Послідовні заняття, які вимагають посидючості та старанності, краще перенести на відповідальніший період, бо цього тижня вони лише дратують. Якщо діяльність вже набрала обертів, то вносити потрібні корективи буде непросто. На роботі цілком імовірний аврал, що провокує головний біль, навіть у тих, хто зазвичай ним не страждає.

Гороскоп для Тельців

Цей тиждень не підходить для відпочинку – енергію потрібно витрачати, інакше вона трансформується в конфлікти з навколишніми. Багатьох долають проблеми, які раніше вважалися незначними. Крах планів, обтяжливі обов’язки, нагадування про борги – створюють напружену атмосферу. Однак ви можете вплинути на обставини або контролювати їх, для цього потрібна організація та планування кожного дня, і тоді наполеглива робота принесе стійкий результат. Головне – неухильно рухатися вперед.

Гороскоп для Близнюків

Зміцнюються впевненість у собі, сила волі, гострота розуму, проте не варто доводити до стресових ситуацій. Легше долатимете перешкоди, а загальна поведінка визначатиметься підвищеною активністю. Ви зможете завоювати прихильність давно бажаного партнера, проявивши ініціативу, як в особистих, так і в ділових взаєминах. Фінансові справи, завдяки гострому чуттю, доведете до успішного завершення. Зростає підтримка співробітників, партнерів, керівництва.

Гороскоп для Раків

Можливі раптові, незвичайні, хвилюючі або несподівані події. Стає більш значущим бік життя, пов’язаний з новими технологіями, електронікою, комп’ютерами. Особливої гостроти набуває питання гармонії особистих і колективних інтересів. Варто звернути увагу на технічні питання і засоби масової інформації. У цей період у вас може виникнути бажання купити речі, які, насправді, вам не потрібні. Перешкоди пов’язані з тими людьми, які не дають вам вибору.

Гороскоп для Левів

Ваше прагнення до свободи та прогресу реалізувати поки практично неможливо. В результаті чого виникає роздратування і конфлікти. Цього тижня краще не ухвалювати важливих рішень, бо можна легко помилися. Оригінальні думки, свіжі та цілком нові рішення та неординарний підхід до справ допоможуть вийти зі складних ситуацій. Хороший період для проведення різних заходів, обміну думками, зокрема онлайн.

Гороскоп для Дів

У цей період ви точно не страждатимете від браку уваги. Вам властиво висловлювати особисту думку, яку, не всі вважають правильною та розумною. У цей час ви швидко ухвалюєте рішення та одразу включаєтеся в колективні справи. Швидкість сприйняття та перероблення інформації зростає, що допомагає в роботі з розрахунками, паперами і документами. Однак вам часто заважають імпульсивність, впадання у крайнощі, зайві розмови.

Гороскоп для Терезів

Хороший період для дружнього спілкування, кохання та сім’ї. Ваша наснага легко передається співробітникам і керівництву. За рахунок особистої привабливості та фізичної чарівності, ви зможете здобути підвищення, реалізувати деякі свої плани, дістати підтримку керівника, впливових осіб, особливо серед представників протилежної статі. Сприятливий час для переговорів, проведення офіційних зустрічей, зокрема онлайн. Можете розраховувати на успішне вирішення юридичних справ.

Гороскоп для Скорпіонів

Змінюється погляд на соціальні процеси, можете опинитися втягнуті в колективні події. Відчуваєте нібито все, що відбувається, перевіряє вас на міцність. Можливий болючий досвід, стресові ситуації та зміна психологічного стану. Мінімізуйте можливість особистих зіткнень, протистояння з керівництвом і владою. Можливі втрати, фінансові невдачі, перешкоди в кар’єрі. Підвищена конфліктність у родині та в стосунках з коханою людиною.

Гороскоп для Стрільців

З’являється безліч підстав для розмов, ділових переговорів, обміну новинами. Сприятлива робота з інформацією, зросте здатність до навчання та до будь-яких інтелектуальних занять. Одноманітність швидко стомлює, потрібна часта зміна діяльності й навколишнього середовища. Може виникати спокуса бігти в різні напрямки одночасно, братися за кілька справ одразу, паралельно використовувати кілька джерел інформації. Така стратегія може привести до успіху, якщо уникати непотрібної метушні.

Гороскоп для Козерогів

Для інтелектуальної праці цей період несприятливий. Особливо це стосується бухгалтерських звітів. Бракує оригінальності мислення, а здатність сприйняття, засвоєння отриманих знань і пам’ять не в тонусі. Складно знайти взаєморозуміння і встановлювати контакти з близькими людьми. Обмежте коло спілкування до мінімуму, відмовтеся від переговорів, підписання важливих паперів, роботи з документами. Не поспішайте ухвалювати серйозні рішення, висловлювати свої ідеї або думки.

Гороскоп для Водоліїв

Активність у пошуку контактів з протилежною статтю приносить результат. Потреба активно проявитися, розслабитися, звернути на себе увагу, змушує вас втручатися у будь-які ризиковані ситуації, ухвалювати поспішні рішення. Під час ведення справ варто звернути увагу на схильність до необдуманих вчинків, невиправданих фінансових амбіцій. Дух суперництва долає вас як щодо керівництва, так і щодо колег. Зверхність і честолюбство можуть багато чого зіпсувати.

Гороскоп для Риб

Ви відчуваєте втому, зменшення своєї зовнішньої привабливості, що позначається на вашому настрої. Можливі виробничі непорозуміння, особливо зі співробітниками протилежної статі. Перенесіть укладення угод, підписання контрактів, ділові поїздки. Мінливий настрій шкодить особистим і діловим взаєминам та родині. Виникають розбіжності з навколишніми, тому вам варто зрозуміло і тактовно пояснити свою позицію, проте залиште людям право мати власну думку.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.