На Великдень традиційно прийнято вітати своїх родичів, друзів та близьких. Зазвичай бажають достатку, щастя та добробуту.

Отримати привітання з Великоднем буде радий будь-хто!

Ми підготували для вас красиві привітання з Великоднем 2020.

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“Христос воскрес!” – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

“Христос воскрес” – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

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Щиро вітаю вас з Великоднем!

Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя.

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Вітаю зі святом Великодня! Бажаю, щоб доля подарувала безліч приводів для радості і щастя! Нехай збудуться всі заповітні бажання, а найголовніші цілі впевнено приведуть до успіху і нових вершин! Вірте в себе!

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Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, благополуччя і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!

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Світле, наповнене духовністю і щирістю свято настало, і з ним я тебе вітаю. Великдень – це не просто червоний день календаря, це можливість духовного очищення і просвітлення. Це початок нового життя, в якому буде трохи більше віри, ніж зазвичай.

Тому в цей особливий божественний день я бажаю тобі умиротворення, благ всіх небесних і земних, душевної рівноваги та спокою. Не забувай про Святих, і вони неодмінно допоможуть тобі!

Раніше ми писали, о котрій починається служба на Великдень 2020 та де її можна подивитися.