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Факти / Lifestyle

Привітання з Великоднем 2020 у картинках

19 квітня ми відзначаємо одне з найбільших православних свят – Великдень.

В умовах карантину надіслати близьким привітання з Великоднем – найкраще, що ви можете наразі зробити.

Це не забере у вас багато часу, а натомість зробить приємне вашим рідним.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Великоднем у картинках!

Привітання з Великоднем

Привітання з Великоднем

Привітання з Великоднем у картинках

Привітання з Великоднем у картинках

Найкращі привітання з Великоднем

Найкращі привітання з Великоднем

Найкращі привітання з Великоднем у картинках

Найкращі привітання з Великоднем у картинках

Привітання з Великоднем 2020

Привітання з Великоднем 2020

Нагадаємо, раніше ми писали, як зібрати кошик на Великдень 2020, та скільки коштують продукти для великоднього набору.

Фото: Unsplash

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