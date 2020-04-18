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Факти / Lifestyle

Сходження Благодатного вогню 2020 – де дивитися онлайн-трансляцію

Сходження Благодатного вогню цьогоріч відбудеться у суботу 18 квітня напередодні Великодня.

Однак через пандемію коронавірусу церемонія буде без паломників і з обмеженою кількістю учасників.

Але трансляцію сходження Благодатного вогню можна буде переглянути на телеканалі Глас за посиланням.

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Нагадаємо, Благодатний вогонь – це вогонь, який виносять з Гробу Господнього на особливому богослужінні, що здійснюється щорічно у Велику суботу у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Винесення вогню символізує вихід з Гробу світла істинного, тобто Ісуса Христа.

Благодатний вогонь сходить у Кувуклії – каплиці, зведеній на Гробом Господнім, коли патріарх читає молитву.

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