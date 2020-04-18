Велика або Тиха субота ознаменується закінченням Великого посту. В цей день потрібно вгамувати веселощі та розваги, також не варто сваритися і лихословити. Сьогодні необхідно попросити вибачення у всіх, кого ви могли образити.

У Тиху суботу фарбують яйця, печуть паски і готують великодній кошик. Однак їсти приготовані продукти поки не можна. Вміст кошика кожна сім’я визначає самостійно. Однак там обов’язково повинні бути крашанки і паски.

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Увечері в суботу віруючі приходять на вечірню службу до церкви, а прийшовши додому їдять паски і лягають спати.

Святкування Паски починається пізнім недільним ранком.

У Велику суботу обов’язково потрібно давати милостиню всім нужденним.

Що не можна робити у Велику суботу

Не можна розговлятися з третьої години ночі суботи і до ранку неділі;

Не можна їсти приготовлену за допомогою термічної обробки їжу;

Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п’ятницю дотримувався строгого посту і був тільки на хлібі і воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил);

Не можна танцювати і співати;

Необхідно утриматися від інтимної близькості;

Не можна займатися риболовлею або полювати;

Заборонено прибирати вдома, гладити і прати речі;

Не можна митися;

Забороняються роботи в саду і городу;

Не можна займатися рукоділлям;

Не можна ходити на цвинтар;

Не можна відмовляти людям в проханнях.

Раніше Факти ICTV писали, де та о котрій дивитися онлайн-трансляцію служби на Великдень 2020. Богослужіння на Великдень у 2020 році буде проходити в онлайн-режимі через карантин, викликаний пандемією коронавірусу.