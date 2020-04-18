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Факти / Lifestyle

Велика субота 2020 – що не можна робити в цей день

Велика або Тиха субота ознаменується закінченням Великого посту. В цей день потрібно вгамувати веселощі та розваги, також не варто сваритися і лихословити. Сьогодні необхідно попросити вибачення у всіх, кого ви могли образити.

У Тиху суботу фарбують яйця, печуть паски і готують великодній кошик. Однак їсти приготовані продукти поки не можна. Вміст кошика кожна сім’я визначає самостійно. Однак там обов’язково повинні бути крашанки і паски.

Читайте: Великдень 2020: що має бути у великодньому кошику і ціна продуктів

Увечері в суботу віруючі приходять на вечірню службу до церкви, а прийшовши додому їдять паски і лягають спати.

Святкування Паски починається пізнім недільним ранком.

У Велику суботу обов’язково потрібно давати милостиню всім нужденним.

Що не можна робити у Велику суботу

  • Не можна розговлятися з третьої години ночі суботи і до ранку неділі;
  • Не можна їсти приготовлену за допомогою термічної обробки їжу;
  • Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п’ятницю дотримувався строгого посту і був тільки на хлібі і воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил);
  • Не можна танцювати і співати;
  • Необхідно утриматися від інтимної близькості;
  • Не можна займатися риболовлею або полювати;
  • Заборонено прибирати вдома, гладити і прати речі;
  • Не можна митися;
  • Забороняються роботи в саду і городу;
  • Не можна займатися рукоділлям;
  • Не можна ходити на цвинтар;
  • Не можна відмовляти людям в проханнях.

Раніше Факти ICTV писали, де та о котрій дивитися онлайн-трансляцію служби на Великдень 2020. Богослужіння на Великдень у 2020 році буде проходити в онлайн-режимі через карантин, викликаний пандемією коронавірусу.

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