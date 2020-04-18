Через пандемію коронавірусу і карантин Світле Воскресіння Ісуса Христа українці відзначать у вузькому сімейному колі. Незважаючи на це, не забудьте привітати колег з Великоднем 2020 і побажати їм здоров’я, успіхів у кар’єрі, професійного та творчого зростання.

Факти ICTV підготували кращі поздоровлення для колег із Великоднем.

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З Великоднем привітання

Ви приймайте від душі.

Хай всі ваші побажання

Бог почує у житті!

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У Великдень хай у душі панує свято,

Хай у житті успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім вам щастить.

І хай Господь вас благословить!

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Хай Божа Матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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З Великоднем вас вітаю,

З Воскресінням вас Христа.

Благодаті побажаю

Та здоров’я на літа!

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Нехай Божа ласка

Зійде з небес,

Смачна буде паска,

Христос Воскрес!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як освятити паски і відзначити Великдень 2020 без штрафів.