PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Великдень 2020: що покласти в кошик і коли святити паски
Великдень 2020: що покласти в кошик і коли святити паски

У 2020 році християни східного обряду святкують Великдень 19 квітня. Через карантин не буде традиційного освячення великодніх кошиків, але Факти ICTV нагадають, що має бути у ньому та як правильно святити паски.

 

Що покласти у великодній кошик? 

У ніч проти неділі віряни несуть до церкви великодній кошик, аби під час служби освятити його вміст.

У ньому мають бути продукти, від яких відмовлялися під час Великого посту. Тому освячувати потрібно тільки те, чого не їли протягом останніх семи тижнів.

Продукти, які обов’язково мають бути у кошику

Основною святковою стравою є паска – обрядовий здобний хліб, що є символом Воскресіння та Небесного Царства.

Також у великодній кошик потрібно покласти крашанки (символ нового життя і відродження), м’ясо та сало, сир і масло, вино Кагор, хрін (символ міцності і сили духу).

Не забудьте також про церковні свічки. Зверху накрийте вишитим рушником.

Що не можна святити у церкві на Великдень?

У жодному разі не кладіть до кошика кров’янку та інші продукти, виготовлені з крові тварин, міцні алкогольні напої, сіль та перець, фрукти та овочі, а також гроші, прикраси та документи.

Для освячення таких речей є спеціальні молитви, про звершення яких треба окремо просити церковнослужителя. Проте робити це у Великодню ніч суворо заборонено.

Коли і як святять паски на Великдень?

Зазвичай, починаючи з вечора Великої суботи, та у неділю – весь день.

Хоча у різних храмах час для освячення пасок може відрізнятися. Одна церква може освятити великодній кошик уже в передсвяткову суботу, а інша – лише у неділю.

Пасхальна літургія триває всю ніч, тому і називається всеношною. Близько 4.00 відбувається хресна хода.

Потім священики перевдягаються із темних шат у світлі та проголошують – Христос воскрес! У відповідь віряни кажуть – Воістину воскрес!

Лише після цього настає час для освячення паски та великоднього кошика.

До речі, освячену їжу не можна викидати. Якщо не з’їли за великоднім столом, поділитися з родичами та сусідами або віддайте нужденним.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка