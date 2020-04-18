Сьогодні, 18 квітня, у світі святкують Міжнародний день пам’яток і історичних місць.

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Велику суботу – останній день перед Великоднем. Для вірян Велика субота – і скорботний, і радісний день: Христос ще лежить у труні, ще не сталося Воскресіння, але вже все наповнено передвеликодньою радістю. Сьогодні церква згадує тілесне поховання Ісуса Христа.

18 квітня іменини відзначають власники таких імен: Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон, Семен.

Народні прикмети і традиції

Ясний і теплий день обіцяє тепле і сонячне літо.

Якщо в цей день похмуро, то літо буде холодним і дощовим.

Якщо не спати в ніч з суботи на неділю, то можна залучити до себе щастя на весь рік. Вважається, що саме в цю ніч щастя ходить серед людей, і його важливо не проспати.

Якщо освячене яйце кинути в цей день у воду і вмитися нею, то це зробить людину здоровою і продовжить молодість.

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Що не можна робити сьогодні

Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу.

Не можна вживати спиртні напої.

Необхідно утриматися від інтимної близькості.

Заборонено прибирати вдома.

Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.