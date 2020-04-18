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Який сьогодні, 18 квітня, місячний день

У суботу, 18 квітня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 25 місячний день.

Час прийняття неспішних рішень. В цей день буде ослаблена здатність до концентрації.

Будь-які справи, які вимагатимуть конкретики, насилу знаходять своє втілення в реальності.

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Справи, пов’язані з вкладенням грошей, йтимуть без особливих ускладнень.

У 25 місячний день буде корисною концентрація на духовних проблемах. Астрологи рекомендують 18 квітня відпочити.

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