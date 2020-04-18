У суботу, 18 квітня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 25 місячний день.

Час прийняття неспішних рішень. В цей день буде ослаблена здатність до концентрації.

Будь-які справи, які вимагатимуть конкретики, насилу знаходять своє втілення в реальності.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

Справи, пов’язані з вкладенням грошей, йтимуть без особливих ускладнень.

У 25 місячний день буде корисною концентрація на духовних проблемах. Астрологи рекомендують 18 квітня відпочити.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.