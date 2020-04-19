До Великодня 2020 починають готуватися заздалегідь. Тому Страсний тиждень особливий.

Навіть ті, хто не постує, намагається цього тижня дотримуватися традицій Великодня – Факти ICTV нагадають головні.

Випікання паски

Сьогодні святкову паску можна купити у будь-якому магазині. Однак добрі господині намагаются випекти її власноруч.

Починали пекти паски традиційно в середу, робити це можна і в суботу.

Але найкращий день для випікання паски – Страсна п’ятниця. Кажуть, що один із символів Великодня, спечений цього дня, ніколи не покриється цвіллю.

Паску несуть разом з іншою їжею на богослужіння в ніч із суботи на неділю. А після служби ними обмінюються з близькими та рідними.

Розписування писанок

Ця традиція нараховує вже близько 8 тис. років. Писанка – символ Сонця, життя, його безсмертя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя.

Із запровадженням християнства символіка писанки поступово змінилася. Вона стала символом радості і віри у Воскресіння Ісуса Христа як символу всепрощення.

Найкращий час для приготування писанок – Чистий четвер. Існує чотири види розписаних яєць – крапанка, дряпанка, крашанка та писанка.

Христос воскрес! – традиційне вітання на Великдень

Вітати одне одного – христосуватися – люди починають одразу після Великоднього богослужіння.

Звичай велить цілуватися, обмінюючись крашанками. Приклад подають священики, які правлять службу.

Під передзвін церковних дзвонів та спів великодніх пісень освячуються паски, писанки та все принесене у кошиках. Люди христосуються і поспішають додому – до родини.

Розговіння

Розпочинати Великодній сніданок (обід) треба з освяченої їжі, бажано з паски. Крашанками чи писанками христосуються – стукаються боками яєць.

Пригощання покійних

Цього дня прийнято поминати померлих родичів або тих, про кого невідомо зараз нічого. Щоб знайти їх, варто заховати в сухому теплому місці шматок паски й три крашанки.

Усе це треба прикрити висохлою материнкою, яка є символом вічної надії. Або після обіду піти на могилку до рідних і пригостити їх свяченою їжею.

Раніше Факти ICTV розповідали, скільки цьогоріч припадає вихідних на Великдень.