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Факти / Lifestyle

Воістину воскрес! Найкращі привітання з Великоднем у листівках

Пусть пасхальное утро наполнит ваши сердца миром и радостью. В это прекрасное время радости и возрождения, Факты ICTV желают своим читателям и всем верующим счастливой Пасхи.

Желаем вам полные корзины съедобного и весенних улыбок на лицах, несмотря на то, что мы временно вынуждены прикрывать их защитными масками.

Надеемся, что эта Пасха окажется одной из самых счастливых для вас. Также предлагаем поздравить всех близких с Пасхой, отправив им оригинальную открытку с праздником.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Листівка привітання Великдень 2020

Великдень 2020: привітання у листівках українською

Привітання с Великоднем у листівках

Великдень 2020: привітання у листівках українською

Листівка привітання Великдень 2020

Привітання с Великоднем у листівках

Напомним, богослужение на Пасху онлайн покажет телеканал ICTV. Расписание онлайн-богослужений на Пасху читайте в материале.

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