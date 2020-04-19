Світле свято Великдень об’єднує не тільки родини, але й християн в усьому світі.

Через карантин святкові церковні богослужіння будуть незвичними, тому що відбуватимуться онлайн.

Факти ICTV підготували теплі православні привітання з Великоднем 2020 у прозі для ваших рідних та друзів.

Читайте: Де та о котрій дивитися онлайн-трансляцію служби на Великдень 2020

***

Світле свято Великодня прийшло! В цей день благословляють небеса і Божа благодать спускається на землю! Ми від щирого серця вітаємо зі святом і бажаємо багато душевної і сердечної теплоти, багато посмішок і багато хороших, добрих, моментів в житті!

***

Із Воскресінням Христовим! Нехай Всевишній обдаровує здоров’ям, щастям, удачею і успіхом! Ставай сильнішим із кожним днем! Ніколи не втрачай віри та оптимізму! Нехай гряде краще майбутнє! Знаходь своє місце у житті, змінюй цей світ на краще! І нехай усе навколо тебе розквітає та процвітає!

***

Нехай люди, які вас потребують, зможуть витримати будь-які випробування! Зі святом Великодня! Гармонії у душі, удачі та здоров’я! Нехай Вас боронить Бог і допомагає долати будь-які труднощі та перешкоди!

***

Вітаю зі світлим Христовим воскресінням! У цей день бажаємо тільки добра і радості. Живіть у щасті та коханні, здоров’ї та достатку! Нехай Бог пошле тобі благодать і ласку!

***

Христос Воскрес! Бажаю всього лише самого радісного й світлого! Нехай попереду чекають багато щасливих днів і хороші діяння. Щоб було не чужде усе християнське: добре чуйне серце, милосердя й чуйність! Гарного настрою, любові, надій, всього лише самого світлого та позитивного!

Нагадаємо, Факти ICTV публікували привітання з Великоднем 2020 у картинках.