19 квітня ми відзначаємо одне з найбільших православних свят – Великдень.

В умовах карантину надіслати близьким привітання з Великоднем – найкраще, що ви можете наразі зробити.

Це не забере у вас багато часу, а натомість зробить приємне вашим рідним.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Великоднем у картинках!

Нагадаємо, раніше ми писали, як зібрати кошик на Великдень 2020, та скільки коштують продукти для великоднього набору.