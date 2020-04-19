19 квітня ми відзначаємо одне з найбільших православних свят – Великдень.
В умовах карантину надіслати близьким привітання з Великоднем – найкраще, що ви можете наразі зробити.
Це не забере у вас багато часу, а натомість зробить приємне вашим рідним.
Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Великоднем у картинках!
Привітання з Великоднем
Привітання з Великоднем у картинках
Найкращі привітання з Великоднем
Найкращі привітання з Великоднем у картинках
Привітання з Великоднем 2020
Нагадаємо, раніше ми писали, як зібрати кошик на Великдень 2020, та скільки коштують продукти для великоднього набору.
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