Цьогоріч через карантин у день світлого Христового Воскресіння не всі зможуть зібратися разом. Але це не привід не привітати зі святом своїх рідних і друзів.

Тому Факти ICTV підготували для вас найкращі привітання з Великоднем у прозі, які потішать ваших близьких у це світле свято.

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У день найсвітлішого православного свята хочу побажати вам миру, спокою і благополуччя. Нехай Господь береже вас і ваших рідних від дрібних і великих проблем. Бажаю, щоб цей день став початком нового і світлого життя. Христос вокрес!

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Вітаю вас із великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров’я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість! Христос воскрес!

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Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні і завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов’ю.

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У день Великодня ми по-дитячому радіємо очищенню від повсякденних турбот і тіні зневіри. Тож нехай всі твої непогожі дні залишаться за цією невидимою межею, а попереду виблискують тільки чисті, казкові вершини великих досягнень, осяяні Божою милістю! Христос воскрес!

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Щиро вітаю вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя. Христос Воскрес!

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Христос воскрес! Зі світлим святом усіх християн. Нехай Господь пошле вашій родині здоров’я, благодать, достаток. Нехай у серці живуть добро, віра і любов. З великим святом Великодня!

До слова, раніше Факти ICTV писали, скільки українці відпочиватимуть на Великдень 2020.