Привітання з Великоднем 2020 в СМС

19 квітня відзначається одне з трьох найбільших християнських свят – Великдень.

Через карантин українці не зможуть святити паски у церкві. Але рідних та друзів можна привітати СМС-повідомленням.

Факти ICTV зібрали кращі короткі привітання зі Христовим Воскресінням.

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З Великоднем вас вітаю,

Смачних нині пасок,

Розписних яєць красивих,

Днів вам на весь рік щасливих!

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Проміння тепле сиплеться з небес.

Вітаю з Пасхою! Христос воскрес!

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Ось, тримай це смс! І радій – Христос Воскрес!

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Смачної Паски, довгої ковбаски,

твердого холодця, крутого яйця,

смачного хрону, міцного самогону!

Христос Воскрес!!!

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Дзвонять дзвони Великодні!

Божа Пасха вже сьогодні,

лине пісня із небес,

радість всім Христос Воскрес!

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Вітаю від душі і бажаю бути крутішим за найкрутіше пасхальне яйце!

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Сайт Факти ICTV підготував матеріал про те, як відзначити Великдень під час карантину, чи варто йти до церкви та влаштовувати пікніки на природі.