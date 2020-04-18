Привітання з Великоднем 2020 в СМС

19 квітня відзначається одне з трьох найбільших християнських свят – Великдень.
Через карантин українці не зможуть святити паски у церкві. Але рідних та друзів можна привітати СМС-повідомленням.
Факти ICTV зібрали кращі короткі привітання зі Христовим Воскресінням.
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З Великоднем вас вітаю,
Смачних нині пасок,
Розписних яєць красивих,
Днів вам на весь рік щасливих!
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Проміння тепле сиплеться з небес.
Вітаю з Пасхою! Христос воскрес!
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Ось, тримай це смс! І радій – Христос Воскрес!
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Смачної Паски, довгої ковбаски,
твердого холодця, крутого яйця,
смачного хрону, міцного самогону!
Христос Воскрес!!!
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Дзвонять дзвони Великодні!
Божа Пасха вже сьогодні,
лине пісня із небес,
радість всім Христос Воскрес!
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Вітаю від душі і бажаю бути крутішим за найкрутіше пасхальне яйце!
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Сайт Факти ICTV підготував матеріал про те, як відзначити Великдень під час карантину, чи варто йти до церкви та влаштовувати пікніки на природі.