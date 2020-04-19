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Факти / Lifestyle

Великдень 2020: кращі привітання для колег

Через пандемію коронавірусу і карантин Світле Воскресіння Ісуса Христа українці відзначать у вузькому сімейному колі. Незважаючи на це, не забудьте привітати колег з Великоднем 2020 і побажати їм здоров’я, успіхів у кар’єрі, професійного та творчого зростання.

Факти ICTV підготували кращі поздоровлення для колег із Великоднем.

Читайте: Великдень без походу до церкви. Як відзначити свято вдома

***

З Великоднем привітання
Ви приймайте від душі.
Хай всі ваші побажання
Бог почує у житті!

***

У Великдень хай у душі панує свято,
Хай у житті успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім вам щастить.
І хай Господь вас благословить!

***

Хай Божа Матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

З Великоднем вас вітаю,
З Воскресінням вас Христа.
Благодаті побажаю
Та здоров’я на літа!

***

Нехай Божа ласка
Зійде з небес,
Смачна буде паска,
Христос Воскрес!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як освятити паски і відзначити Великдень 2020 без штрафів.

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