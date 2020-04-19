Великдень – одне із найдавніших та найважливіших християнських свят.

Традиційні привітання з Великоднем – слова Христос воскрес, на що зазвичай відповідають Воістину воскрес.

Однак через карантин багато сімей не зможуть зібратися за святковим столом.

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Факти ICTV публікують найщиріші привітання з Великоднем 2020 у прозі, аби ви обов’язково привітали усіх рідних та друзів.

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Сьогодні я хочу привітати вас з дивним, теплим, чудовим днем – святом святої Пасхи! Нехай ваші душі, як і сьогоднішня весна, вдихнуть пасхальне тепло і відродяться чистими, теплими, радісними! Оновлення та перемогу над смертю дарує нас цей день! Так нехай буде з вами свята благодать і любов! Христос воскрес!

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Христос Воскрес ми говоримо з надією і посмішкою. Бажаємо, щоб мир, добро з небес сьогодні зійшли. Здоров’я вам, радості, умиротворення, спокою у душі, святого натхнення, підтримки близьких, допомоги від друзів, всіх мирських благ і стола святкового, і віру в краще, в любов, в надію, удачу, та багато світлих днів. Зі святом Великодня!

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Від усієї душі я вітаю тебе зі світлим святом Великодня! Нехай це світле неділю стане для тебе, твоєї родини й усіх близьких початком нового, радісного і щасливого життя! Нехай з цією благою звісткою в ваш дім ввійде добро, надія і любов! Христос воскрес!

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Різнокольорові яйця, великодні булки, барвисті листівки та святкові богослужіння знаменують прихід цього великого дня до нас в будинок. Так нехай же фраза Христос воскрес буде сьогодні не тільки вимовлятися замість привітання, але і знайде гідне місце в нашому серці і отримає відображення в справах.

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Від усієї душі вітаю тебе зі світлим святом Великодня! Залиш всі образи, прикрощі і неприязні в минулому. Час розпочати нове життя, і я бажаю, що б воно вийшло саме таким, яким ти його задумаєш. Нехай Господь привнесе в нього добро, щастя і любов, і нехай у ньому не буде місця заздрості, злості, непорозумінням і ворожнечі. Миру і тепла твоєму дому!

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, де та о котрій дивитися онлайн-трансляцію служби на Великдень 2020.