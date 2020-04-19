Великдень у 2020 році пройде в Україні в умовах карантину, який був введений, щоб запобігти поширенню коронавірусу в країні.

Великдень випадає на 19 квітня, а карантин триватиме мінімум до 24.

Найголовніше релігійне свято цього року стане справжнім викликом для кожного вірянина. Ситуація, яка існує сьогодні, вимагає від усіх українців свідомості та соціальної відповідальності.

Влада і церква закликає вірян залишатися і молитися вдома.

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У храмах проводитиметься онлайн-трансляція, щоб усі могли через неї взяти участь у службі.

Факти ICTV зібрали рекомендації церкви і влади, як освятити паску під час карантину.

У МВС України повідомили, що вже визначили кілька форматів щодо проведення обряду освячення пасок та великодніх кошиків.

Як освятити паску під час карантину:

У містах священики можуть бути запрошені в пекарні, на заводи або в магазини, щоб освятити там паски, що дозволить всім охочим купити вже освячений хліб.

священики можуть бути запрошені в пекарні, на заводи або в магазини, щоб освятити там паски, що дозволить всім охочим купити вже освячений хліб. У селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священик пройдеться вулицями і освятить їх.

Священнослужитель Архікафедрального собору Святого Юра Павло Дроздяк порадив українцям освячувати паски у своїх домівках.

– Особисто мені імпонують рекомендації Римсько-католицької церкви, яка святкуватиме Великодень раніше. Згідно з їхніми рекомендаціями, прочитати молитву і освятити паску та великодній кошик повинен глава сім’ї, – сказав він.

Він підкреслив, що не бути в церкві фізично – не означає не відчути Божого благословення.

– Треба мати віру, що Господь наш діє в межах Всесвіту, – сказав він.

Також освятити паску можна молитвою і святою водою, яка у багатьох збереглася з Хрещення.

Нагадаємо, в Україні богослужіння в храмах на Великдень проходитимуть без парафіян. Вони зможуть відвідувати храми індивідуально по одній або дві людини, коли богослужіння там не проходитимуть.

Джерело: iprosvita, МВС