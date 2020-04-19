19 квітня православні в 2020 році відзначають Великдень. Також віряни сьогодні вшановують пам’ять святителя Євтихія – архієпископа Константинопольського, а також рівноапостольного Мефодія – архієпископа Моравського.
Крім того, сьогодні в світі відзначають День проліска і День велосипеда.
19 квітня іменини у Якова, Петра, Севастіана, Григорія, Павла та Івана.
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Прикмети 19 квітня
- На Євтихія зазвичай зацвітають яблуні.
- Якщо день видається тихим, то буде врожай ранніх хлібів.
- Якщо на Євтихія вітряно – гарного врожаю не варто чекати.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.