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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 19 квітня

19 квітня православні в 2020 році відзначають Великдень. Також віряни сьогодні вшановують пам’ять святителя Євтихія – архієпископа Константинопольського, а також рівноапостольного Мефодія – архієпископа Моравського.

Крім того, сьогодні в світі відзначають День проліска і День велосипеда.

19 квітня іменини у Якова, Петра, Севастіана, Григорія, Павла та Івана.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети 19 квітня

  • На Євтихія зазвичай зацвітають яблуні.
  • Якщо день видається тихим, то буде врожай ранніх хлібів.
  • Якщо на Євтихія вітряно – гарного врожаю не варто чекати.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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