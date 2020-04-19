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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 19 квітня, місячний день

У неділю, 19 квітня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 26 місячний день.

Гарний час для справ, які вимагають конкретики. Цей день краще провести вдома, не проявляючи активності.

Краще поберегти сили на наступний тиждень. Є ймовірність, що відносини з близькими будуть налагоджуватися.

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Рекомендується в цей день відмовитися від непотрібних контактів і присвятити себе сім’ї.

У 26 місячний день можуть бути присутніми млявість і втома.

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